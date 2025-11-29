11月28日、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）のヒロイン役を務めた女優の今田美桜（28）が、2025年の年間CM露出タレントランキング（秒数）で初の1位を獲得したことがわかった（ビデオリサーチ調べ）。【写真】「美しすぎ…」水着グラビアもこなした今田ほか、聖子ちゃんカット姿で出演したCMなど「Indeed」や「P＆G」などのCMに出演する今田は、昨年の13位から順位を大きく上げ、昨年1位の綾瀬はるか（40）を抑えた。2位は鈴木