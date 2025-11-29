歌手の和田アキ子（75）が29日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。大好きなパチンコを最近やらなくなった理由を明かした。この日、「これが秘けつです」というテーマでメッセージを募集。その中で、「ギャンブルを勝つ私の秘けつです。インスピレーションです。私はもう情報見ません。競馬新聞見ないことです。だからパチンコもあれこれ考えず