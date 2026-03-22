歌手和田アキ子（75）が22日、TBS系「アッコにおまかせ！」（土曜午前11時45分）に生出演。有名人の名前を当てるゲームで、和田だけ「高市早苗」を当てることが最後までできなかった。22年ぶりに復活した番組内のゲーム「おまかせロストワールド」についてサバンナ高橋茂雄がルールなどを説明し「提示された文字を並び替えて、隠された有名人の名前を当てていただこうと思っています」と話した。問題は「ちいさなたえか」。勝俣州