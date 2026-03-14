歌手和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。40年続いたTBS系「アッコにおまかせ！」の終了を前に複雑さをにじませた。オープニングで近況についてトーク。和田は「ここのところ、いろいろ仕事が…言えないんですよ」と切り出すと、情報解禁がもどかしい様子で「だから『アッコにおまかせ！』が終わっても和田アキ子が消えるわ