元放送作家の長谷川良品氏が24日、自身のXを更新。4月からTBSで始まる和田アキ子（75）の新番組について私見を述べた。和田はお笑いコンビ、レインボーのジャンボたかお（36）とのコンビで、散歩新番組「アッコとジャンボ」（火曜深夜0時56分）を4月7日からスタートさせる。2人がスタジオを飛び出し、東京の名所周辺を散歩しながら“隠れた名店”を探し出す街ブラバラエティー番組だという。一方で和田が出演している同局系の日曜