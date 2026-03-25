24日、TBSはタレントの和田アキ子とお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおによる新番組「アッコとジャンボ」を4月7日深夜よりスタートすると発表した。 TBSによると、「アッコとジャンボ」は、二人がスタジオを飛び出して東京各所の「隠れた名店」を探し出す街ブラ系のバラエティー番組となる予定だという。 なお、和田は29日をもって40年続いた同局の生放送バラエティー「アッコにおまかせ！」が