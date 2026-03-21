歌手の和田アキ子（75）が21日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で戦った日本代表「侍ジャパン」への誹謗（ひぼう）中傷に苦言を呈した。侍ジャパンは15日、準々決勝でベネズエラと対戦。惜しくも敗れ、大会ベスト8に終わった。オープニングトーク中、「ちょっと私、気になっているのは」と切り