和田アキ子とレインボー・ジャンボたかおが出演する新番組『アッコとジャンボ』（TBS系／毎週火曜24時56分）が、4月7日より放送されることが決定した。【写真】和田アキ子「私より身長が高くて、びっくり」、人気ギャルモデルと初共演で驚き本番組は、和田アキ子とレインボー・ジャンボたかおという、身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを組み、東京の名所周辺を巡るワンダージャンボ街ブラバラエティ。東京