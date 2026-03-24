4月7日より、和田アキ子とお笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが出演する新番組『アッコとジャンボ』（TBS系）が放送されることが発表された。しかし、世間からは《ほんとに大丈夫なのか？》と心配の声が続出している。【写真】街歩きロケに心配の声…杖をついて現れた和田アキ子和田アキ子に集まる心配の声と“邪推”同番組では、和田とジャンボという身体も存在感も規格外な“デッカい”2人が異色のタッグを結成。東京