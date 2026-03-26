プロフィギュアスケーターでタレントの村上佳菜子（31）が25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(水曜後9・00）に出演。「東京人に対してちょっと許せない」ことを明かした。この日は「東名阪の女が大激論SP“東京・名古屋・大阪”最も魅力的な都市はどこだ！？」をテーマにトークを展開。村上は「東京人に対してちょっと許せないというか、オヤモヤすることがあって」と切り出し「実家が名古屋の中でも中心の中区