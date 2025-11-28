[11.27 ECLリーグフェーズ第4節 ストラスブール 2-1 クリスタル・パレス]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は27日、リーグフェーズ第4節を行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレス(イングランド)はストラスブール(フランス)に1-2で敗れた。ECLでは3試合連続のベンチスタートとなった鎌田は後半37分から出場したが、チームの流れは変わらず、今大会2敗目を喫した。試合は一進一退の攻防の中、クリスタル・パレスは前半