ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 入所者の顔を蹴り失明させたか…障害者施設の職員、22歳男を逮捕 兵… 時事ニュース 兵庫県 障害者への虐待 読売新聞オンライン 入所者の顔を蹴り失明させたか…障害者施設の職員、22歳男を逮捕 兵庫 2025年11月27日 11時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 兵庫県警は26日、障害者施設の職員の22歳男を傷害容疑で逮捕した 入所者の男性の顔に膝蹴りして左目を失明させた疑い 男は「日頃の私への態度に腹が立った」と容疑を認めているという 記事を読む おすすめ記事 宮野真守「この世のモノとは思えないおぞましい声」現場での人生最大のハプニングは… 2025年11月26日 20時44分 警察が駆け付けたが...中国人観光客が関空で転落死 「日本へ行くのは危険」中国のネットざわつく、その真相は 2025年11月26日 18時21分 浜田雅功もびっくり！まさかの流れで『名探偵津田』開幕！2週連続でSP放送＆長袖回も 2025年11月26日 22時53分 電話会談 トランプ大統領が高市総理に発言抑制を要求か 2025年11月27日 10時48分 『名探偵プリキュア！』プリキュア新作タイトル発表 23作目は10年ぶり題名に漢字 2025年11月27日 7時0分