自分の人生に「コンセプト」を作れば、生きていくのが楽になる。透明人間となった海外での学生生活で救われたのは、自ら考えた「ユニークな辛さ」というコンセプトだった。幼少期を海外で過ごした著者が伝える“道なき時代”の歩き方とは。※本稿は、コピーライター澤田智洋『人生にコンセプトを』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。自ら志願してイギリス人学校へそこで直面した厳しい現実中学1年生のとき、私は透明