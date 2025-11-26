新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が、2026年に始動することが決定。新シーズンの第1弾作品として『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が放送されることが、明らかになった。「PROJECT R.E.D.」1975年から50年の長きに渡って愛されてきた「スーパー戦隊シリーズ」。同枠で2026年から、新たな特撮ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」が始動する。「PROJECT R.E.D.」は、「超次元英雄譚」の英訳「Records of Extraordi