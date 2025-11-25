２４日に行われたボクシングＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で、井上拓真（２９）＝大橋＝に０−３で判定負けした那須川天心（２７）＝帝拳＝が一夜明けた２５日夜、レギュラー出演しているＴＢＳラジオ「那須川天心のかんきもラジオ」に生出演した。世界戦の翌日では異例のラジオ生出演で肉声を届け、冒頭１０分間の試合の振り返りでは「悔しい」と８度連呼。格闘技キャリア計５５戦目にしてプロ初黒星を喫した率直な心情を明か