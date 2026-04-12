ボクシングＷＢＣバンタム級挑戦者決定戦で勝利した同級２位・那須川天心（２７＝帝拳）の一夜明け会見が１２日、都内で開かれた。那須川の次戦は９月に予定され、前戦で敗れた現ＷＢＣ同級王者・井上拓真（大橋）との再戦を改めて熱望。前日は拓真が５月２日の井岡一翔（志成）戦に勝利することを願って照る照る坊主を作ると発言していたが、この日は藁人形を作ると訂正した。前夜は２階級を制覇した大物フランフランシスコ