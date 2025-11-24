11·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À­¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬¡¢¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÏÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡Ù¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¼èÄùÌò¤Ï¾¾²¬¤Ò¤È¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£8·î¤Ë¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¡´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¾¾²¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤«¤éÅìµþ¤ÈËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÆÈÎ©¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤ÎËÌ³¤Æ»¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â