ºÇ¶¯¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¤«¡¢¸µTOKIO¡¦¾¾²¬¾»¹¨ÆÈÎ©ÊóÆ»¤Ç¡ÖËÌ³¤Æ»ÆóµòÅÀ¡×³èÆ°¤ËÇï¼Ö
¡¡11·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬¡¢¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡ØSTARTO ENTERTAINMENT¡Ù¤òÂà½ê¤·¡¢ÆÈÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÏÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¡Ù¤ÈÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¼èÄùÌò¤Ï¾¾²¬¤Ò¤È¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
8·î¤Ë¤ÏÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¡´Û¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é
¡¡¾¾²¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤«¤éÅìµþ¤ÈËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆÈÎ©¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤ÎËÌ³¤Æ»¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È¡¢À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡Ö¡ÈÈ¡´Û¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¡É¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢TOKIO²ò»¶¸å¤Ë½é¤á¤Æ»æÇÞÂÎ¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤âÃÏ¸µ¤Î·ÐºÑ»ï¤Ç¤·¤¿¡£Æ±»ï¤Ç¤ÏÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡8·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÈ¡´Û¹Á¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÎGLAY¡¦TERU¤È¤È¤â¤Ë¡¢º×¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¿·¶Ê¡Ø¥ï¥Ã¥·¥ç¥¤¤Ï¤³¤À¤Æ¡Ù¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±·î¡¢È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè68²óG1¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤äÍ¥¾¡¼Ô¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¾ì¤ÎºÇ¹âÍè¾ì¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢È¡´Û¤ÎPR¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö10·î12Æü¤«¤é4½µ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï½é¤Î´§ÈÖÁÈ¤È¤Ê¤ë¡Ø¾¾²¬¤ÎËÌ¤ÎÍ¼°û¤ß¡Ù¤òËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¥®¥ã¥é¤ÏÆó¤Î¼¡¤ÇËÌ³¤Æ»¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÆ±¡¦À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÈÅÔÍî¤Á¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¥í¡¼¥«¥ë»Å»ö¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÂçÊª¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½Ü¤Ê·Ý¿Í¤¿¤Á¤âÂ³¡¹¤È¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØTver¡Ù¤Ê¤ÉÆ°²èÇÛ¿®¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¼ý±×¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¹ñ¶è¤ÎÈÖÁÈ¤ÈÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¥®¥ã¥é¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Þ¤¿½Ð¿ÈÃÏ¤Î¶É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥í¡¼¥«¥ë´ë¶È¤ÎCM¤äÃ±²Á¤Î¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÉñ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤â¹¥´¶ÅÙ¤âÈ´·²¤Î¾¾²¬¤¬¥í¡¼¥«¥ë»Å»ö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÈºÇ¶¯¤Î¥í¡¼¥«¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃÏ¸µ¤Î·ÐºÑ»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÈ¡´Û¤Ë±Ê½»¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆóµòÅÀÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È»¥ËÚ¤Ë°ì¶Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÌ³¤Æ»¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ËÌ³¤Æ»»Å»ö¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶á¤¤¾Íè¡¢GLAY¤ËÊÂ¤ÖÈ¡´Û¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£