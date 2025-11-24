2017年、はてな匿名ダイアリーに「電話野郎」という言葉が登場した。つまり、一方的に電話をかけてくる人物は鬱陶しいという意見が投稿され、当時これが多数の共感を得た。投稿者によると、電話とは「相手の時間を奪う行為で、相手の時間や行動を拘束・制限する行為だということ」だそうで、さらには「電話をしてくる人間は仕事ができない」とまで言い切った。この意見に対して、多くの賛同者が現れたのだ。【取材・文＝中川淳一