―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になって迎える新たな難問が「会社でどう生き残るか」だ。人生後半も過酷な彼らは、いかに生き抜いていくべきか？同世代のひろゆき氏が考える。◆目先の利益を出すより「逃げない人」という信頼が、組織内での生存率を高める会社に重宝される人というと、スキルや