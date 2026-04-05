サッカー日本代表で活躍した本田圭佑選手のものまねでブレイクした、じゅんいちダビッドソン氏（51歳）。R-1ぐらんぷり2015で優勝後、「伸びしろですねぇ」というフレーズや「無回転なぞかけ」がウケて晴れて売れっ子芸人となった。そんなじゅんいち氏は2020年に独立して個人事務所「合同会社潤一」を設立し、いま今はキャンプ芸人としても活躍しているという。現在はどのような生活を送っているのだろうか、ブレイク時の様子も含