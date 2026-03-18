スタジオパーソルでは、「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を伺ったのは、外資系企業の営業職、「OL毒女ちゃん」として登録者数18万人超えのYouTuber、美容会社の経営者という三つの肩書きを持つ東堂さん。年収は4,000万超えとバリキャリな人生を送られていますが、社会人としてのスタートは、地方百貨店の美容部員でした。 お金もキャリア