仕事のデキる人はどこが違うのか。日本工業大学大学院の小林克准教授は「ビジネスの場では第一印象が大切だ。例えば名刺は、数秒の手間をかけるだけで『強力な武器』へと変わる」という――。※本稿は、小林克『稼げる「ひとり社長」の当たり前』（現代書林）の一部を再編集したものです。■あなたの名刺はなぜ印象に残らないのかビジネスにおいて名刺交換はもっとも基本的なマナーであり、第一印象を決定づける瞬間でもあります。