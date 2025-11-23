ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¤Ç¡¢74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¼«Âð¤ÎÄíÀè¤Ç¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ò½±¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼¯¾Â»Ô¾å±ÊÌî¤Ç¤­¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÎÄíÀè¤Ë¤¤¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¾åÈ¾¿È¤Îº¸Â¦¤ä´é¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ÃËÀ­¤ÎºÊ¤ÏÃë¿©