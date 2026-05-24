春になって冬眠から目覚めたクマが市街地に現れるケースが増加、人身被害も出始めている。そしてアーバンベアは、徐々に変化し始めているという──。【前後編の後編】【表で丸わかり】全国のクマ出没マップ、出没が多い都道府県TOP10と件数。他、クマが目撃された住宅街を囲む警察官なども狙われる人間は決まっているこれまでクマが人を襲うのは、不意に出くわしてしまったがための「防衛」とされてきた。だが近年、その前提