5月20日午前、岩手県西和賀町で、85歳の男性の遺体が自宅周辺の沢で発見された。近くでクマが目撃されていることなどから、男性はクマに襲われた可能性が高いとみられている。【写真】“生存者”が開発した「熊撃退用ポール」と驚愕の“襲撃映像”クマ被害の“生存経験者”が対策グッズを開発また、19日午後1時ごろには、東京都奥多摩町日原の仙元峠近くで警視庁青梅署員が上半身のない遺体を発見。周囲には大型動物のフンや足