２４日午前６時半頃、北海道士別市朝日町中央のスキージャンプ台「朝日三望台シャンツェ」の中腹付近にヒグマ１頭がいるのを住民が目撃した。その後も居座り続けたことから、市は緊急銃猟の実施を決め、同１１時頃に駆除した。市によると、緊急銃猟には道猟友会士別支部のハンター３人が参加し、３発を発砲した。クマは体長１メートル１０、体重５０キロの雌で、１８日からほぼ毎日、同ジャンプ台付近に出没していた個体とみら