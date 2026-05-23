冬眠から目覚めたクマが市街地に現れ、人身被害も出始めている。人里暮らしに順応するアーバンベアが、進化を続けているという──。【前後編の前編】【表で丸わかり】全国のクマ出没マップ、出没が多い都道府県TOP10と件数。他、クマが目撃された住宅街を囲む警察官なども川の両側に茂る木立や緑地などを利用して移動「山の中に餌となる山菜や木の新芽などが豊富にある春は、本来、クマが市街地に出没する季節ではないんです。