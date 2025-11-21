news every.¤Î¡Ö¥ß¥À¥·¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¡ÖÌë¤ÊÌë¤Ê¥ê¥ó¥´Èª¤Ë¡È¾ïÏ¢¡É¥¯¥ÞÈï³²¤ÏÌó200Ëü±ß¤â¡Ä¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡þ¡þ¡þÍªÁ³¤ÈÊâ¤¯¥¯¥Þ¡£º£·î13Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¾åÅÄ»Ô¤Î¥ê¥ó¥´Èª¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÌÚ¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢´ïÍÑ¤Ë¥ê¥ó¥´¤ò¼è¤Ã¤Æ¿©¤Ù»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î2Æü¸å¤Î15Æü¤Ë¤â¡¦¡¦¡¦Èª¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤Þ¤ë¤Þ¤ë¤ÈÂÀ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¡£