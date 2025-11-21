ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ポケパーク カントー」入場制限に関連した注意事項に、理解求める… ポケモン テーマパーク 企業・ビジネスニュース オリコンニュース 「ポケパーク カントー」入場制限に関連した注意事項に、理解求める声明を 2025年11月21日 13時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ポケットモンスター初の屋外常設施設「ポケパーク カントー」 公式サイトで、入場制限に関する注意事項に理解を求める声明を出した 「避難動線等も考慮して、入場制限が必要なエリアと設定」と説明している ◆「ポケパーク カントー」入場制限に関して理解を求める声明 安心して楽しんでいただけるよう、開業に向けて準備を進めてまいります www.pokepark-kanto.co.jp 記事を読む おすすめ記事 主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月13日・日中） 2025年11月13日 18時11分 日経平均株価 終値905円安 一時1000円以上下落 2025年11月14日 15時37分 群馬サファリパークで「VR体験割」がスタート！ 2025年11月15日 13時30分