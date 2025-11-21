【ワシントン＝阿部真司】米国務省のトミー・ピゴット副報道官は２０日、「台湾海峡や東、南シナ海での武力や威圧を含む、いかなる一方的な現状変更の試みにも断固反対する」とＸ（旧ツイッター）に投稿した。高市首相の台湾に関する国会答弁を巡り日本への圧力を強めている中国に対し、対応をエスカレートさせないよう、けん制する狙いがあるとみられる。ピゴット氏は「日米同盟や、日本が施政権下に置く尖閣諸島を含む日本の