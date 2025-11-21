アメリカで9月の雇用統計が政府閉鎖の影響でおよそ1か月半遅れで発表されました。就業者数は前の月から11万9000人増えて、市場予想を大きく上回りました。アメリカ労働省が20日発表した9月の雇用統計で、景気の動向を反映する農業部門以外の就業者数は前の月から11万9000人の増加となり、5万人程度を見込んでいた市場予想を大きく上回りました。一方、失業率は前の月から0.1ポイント悪化し、4.4パーセントでした。アメリカでは、政