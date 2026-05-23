労使関係に関する法律は、日本も米国等も大きな違いはありませんが、日本の労使関係には「終身雇用」「年功序列賃金」「企業別組合」という特徴があります。これらは「日本的経営」と呼ばれ、高度成長期にマッチしたシステムでした。近年では変容を指摘されつつも、本質的な部分はなお健在だといえます。経済評論家の塚崎公義氏が、日本の労使関連の実情を解説します。会社による労働者の解雇は困難…「終身雇用制」の本質は健在学