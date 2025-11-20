2023年WBC決勝で胴上げ投手となった大谷翔平選手(写真：AP/アフロ)日テレNEWS NNN

大谷翔平のWBC出場をロバーツ監督が容認 「彼らが決めることです」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースの大谷翔平山本由伸佐々木朗希ら日本人選手
  • WBC出場について、ロバーツ監督が19日に容認するコメントをした
  • 出場について「私が決めることではなく、彼らが決めることです」と語った
  • ロバーツ監督、ドジャース日本人トリオへの本音「個人的にはＷＢＣに出場しないでほしいです」 2025年11月15日 1時15分
  • 来季のローテーション入りを誓った森田
    岡本和真に「負けてはダメ」…同世代２８歳の巨人・森田駿哉が来季初の規定投球回到達を目指す 2025年11月19日 5時10分
  • 　「木下グループＣＭ第二弾制作発表会」でメイキング映像を見つめるドジャース・デーブ・ロバーツ監督（撮影・伊藤笙子）
    ドジャース・大谷ら日本人トリオのＷＢＣ出場「彼らが決めること」　ロバーツ監督意思を尊重、出場なら「全力でサポート」 2025年11月20日 2時0分
  • スポニチ
    ドジャース・ロバーツ監督　大谷、由伸、朗希のWBC出場「全力でサポートしたい」 2025年11月20日 2時0分
  • ４回無死、２塁打を放つ森下
    森下翔太、バットで勢い＆不慣れなセンターもＯＫ…侍ジャパン強化試合でＷＢＣへしっかりアピール 2025年11月17日 5時0分

