EPEIOS JAPANは5月22日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、「Coffee Brew Kit（コーヒーブリューキット）」を公式オンラインショップ、およびAmazon.co.jpと楽天市場の公式ストアにて発売した。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格はオープンで、実勢価格は4万9800円前後。●他のコーヒー器具と何が違う？「Coffee Brew Kit」は、コーヒー用に開発された電気ケトル、グラインダー、スケール