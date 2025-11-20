「11月15日は天皇陛下の妹・黒田清子さんの結婚記念日でした。’05年に帝国ホテルで黒田慶樹さんと結婚披露宴を行ってから20年となります」そう語るのは皇室担当記者。黒田清子さんは伊勢神宮の祭主を務めており、10月18日にも神嘗祭が終了したことを御所で天皇陛下にご報告している。「ご主人の黒田慶樹さんは今年4月に還暦を迎えました。いまも東京都庁の職員ですが、今年4月1日付で、公益財団法人東京動物園協会の常勤の常務理