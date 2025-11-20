「11月15日は天皇陛下の妹・黒田清子さんの結婚記念日でした。’05年に帝国ホテルで黒田慶樹さんと結婚披露宴を行ってから20年となります」

そう語るのは皇室担当記者。黒田清子さんは伊勢神宮の祭主を務めており、10月18日にも神嘗祭が終了したことを御所で天皇陛下にご報告している。

「ご主人の黒田慶樹さんは今年4月に還暦を迎えました。いまも東京都庁の職員ですが、今年4月1日付で、公益財団法人東京動物園協会の常勤の常務理事に着任しています」（前出・皇室担当記者）

秋篠宮さまとは、学習院初等科時代から同級生だった慶樹さん。大学時代は同じサークルで秋篠宮さまと行動をともにする親友だったが、清子さんとの結婚で、義理の兄弟という間柄に。

だが、秋篠宮さまや慶樹さんの同級生たちの間では、いまその近況が話題になっているのだという。同級生の1人はこう語る。

「私も小さいころは、みんなといっしょに殿下（秋篠宮さま）の同級生として、東宮御所に遊びに行ったことがありました。

殿下は同窓会があれば出席されますが、いまでは基本的には私たちとお付き合いすることはありません。ただ黒ちゃん（慶樹さん）とは清子さんとの結婚後も、ずっと連絡を取り合っていて、時々会ったりすることもあったのです。しかし最近になって、急に連絡が取れなくなって……。どうしたのだろうと、みんなで情報を集めていました。

その結論が『黒ちゃんは、秋篠宮さまに、“囲われている”に違いない』というものでした。殿下も“お悩み”が多いようですし、そのご相談役を務めているのではないかとわれわれは考えています」

確かに慶樹さんは、皇室内での人望が厚いといわれてきた。前出の皇室担当記者によれば、

「美智子さまも慶樹さんのことを高く評価しており、『あの人はしっかりしています。大人ね』と、知人に語られていたと聞いています。上皇ご夫妻のお住まいである仙洞御所に頻繁に参内しているということも評価につながっているのでしょう。

上皇さまは今年5月と7月、心臓の検査や治療のため入院されました。清子さんはお見舞いやご機嫌伺いのために赤坂御用地に日参していて、慶樹さんが同行することもあるそうです。

さらに夫妻で、同じく赤坂御用地内にある秋篠宮邸に立ち寄ることもあると聞いています」

学習院の同級生が証言するように、秋篠宮さまが慶樹さんに悩みを漏らすこともあるのか。 ある宮内庁関係者は次のように語る。

「皇嗣家は秋篠宮さまと悠仁さま、お二人の皇位継承者を擁しています。しかし眞子さんの結婚騒動以来、秋篠宮邸の改修費問題もあり、国民からの支持は高いとは言えない状況です。それは宮内庁のインスタグラムの“いいね！”の数にも表れています。

悠仁さまの帝王教育をどうすべきか、アメリカで生活している小室さん夫妻との関係など、秋篠宮さまのお悩みは深いことと拝察しています。秋篠宮さまは交流関係が広いといわれていますが、そうした苦悩を吐露できる相手は、ごく限られているでしょう」

この宮内庁関係者によれば、清子さんは、慶樹さんよりもさらに重要な役割を担っているという。

「秋篠宮家への支持を回復するために、国民にどのように情報を発信し、メディアにどのように対応していくべきか、などを清子さんに相談されているようです」

かねて皇室内では、清子さんの文才は高く評価されていた。

「上皇ご夫妻の写真展が開催された際に作成された写真集の原稿のかなりの部分を、清子さんが執筆したのです。

また、皇室の方々に関する書籍が出版されるときなどは、内容や文章の事前チェックをたびたび頼まれていたとも聞いています。

文才だけではなく、結婚後20年、民間で生活し、皇族と国民の両方の立場の視点を持っているとして、信頼されているのでしょう」（前出・宮内庁関係者）

いわば秋篠宮家の“陰の広報担当”ともいうべき存在となっていた清子さん。実は、その実績は30年以上前からにさかのぼる。

■美智子さまバッシングのさなかに水面下で……

美智子さまの知人は次のように証言する。

「’93年に、“美智子さまの希望で、昭和天皇が愛した皇居の自然林が伐採された”“美智子さまが深夜2時、職員にインスタントラーメンを作るように命じた”などと批判記事が立て続けに報じられ、美智子さまが失声症を患われるという事態が生じました。

その際、美智子さまのご友人から“皇后陛下の真実のお姿を伝える記事をしかるべき媒体に掲載すべきです”といった提案があったそうで、その連絡を受けていたのが清子さんだったのです。

清子さんは記事の基になる原稿を自ら執筆し、“しかるべき媒体”も検討したそうで、メディア事情にも非常に明るかったといいます。ただこの計画は、打診した出版社の意向とは折り合わず、実現しなかったと聞いています。

しかし月刊誌『文藝春秋』が’93年12月号で、手塚英臣侍従の独占インタビューを掲載しています。このインタビューで侍従は清子さんの“お気持ち”も明かしており、清子さんが何らかの形で関わっていたことは間違いないでしょう」

静岡福祉大学名誉教授の小田部雄次さんは黒田清子さんについて、結婚後は自ら発信もせず、慶樹さんと“安定はしていても華美ではない生活”を送ってきたことから、元皇族として1つの模範を示していると考えているという。

「そんな清子さんには秋篠宮さまに対して、ぜひ“民間目線”の助言もしていただきたいと考えています。皇族の自由は制約されています。しかし一般国民は衣食住の安定のために、多くの精神的困難を重ねています。

秋篠宮さまが当たり前のこととして享受していることが、一般国民にとっては当たり前ではないことも伝えていただきたいのです」

苦悩する母のため動いたように、兄一家の窮状を見かねて動き出したという清子さん。世相の現実をとらえたアドバイスは、秋篠宮家の逆境を救うことができるのか。