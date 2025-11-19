女性だからこその悩みの種、生理。およそひと月に一度くる憂鬱な期間です。「義実家への泊まり帰省と生理が重なったらどうする？」……既婚女性が一度は悩むテーマなのではないでしょうか。『私は義実家に「生理だから行かない」なんて言えないから、二日目だったけれど生理用品をたくさん詰めて行った。夏だったから汚物を持ち帰るのもツラかったけれど、嫁だから仕方ないかな』自由に予定を組める旅行と違い、帰省は親戚との顔合