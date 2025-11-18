同族経営の会社のトップの言動が、社内の雰囲気をがらりと変えたというエピソードが寄せられた。投稿を寄せた70代男性は15年前に定年退職しているが「20年以上前」の話としてこう振り返る。「山一証券が倒産しリーマンショックなどで不景気真っ盛りの域に突入。例年100万近い夏の賞与が13万に激減」ボーナスの激減から、相当な不況だったことがうかがえる。（文：林加奈）「自分に甘く社員に厳しい経営者の本性見たり」こうした不