日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆治安対策で白羽の矢官房副長官人事でも大きなサプライズがあった。警察庁長官を今年1月に退官した露木康浩氏（昭和61年、警察庁）が、10月21日付で事務担当の官房副長官に就任した。前任の総務省出身の佐藤文俊氏（54年、