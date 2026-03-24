全人代の様子はさながら…1年に一度の国会にあたる全国人民代表大会（全人代）が、中国の北京で3月5日から12日まで開かれた。ここでは日本とはまるで違う「異様な光景」が広がる。例えば各種分科会（地方ごとなどに行う会議）で、習近平主席が出席する会議としない会議では様子が違う。後者だと、全国から集まった代表（国会議員に相当）たちからやる気はあまり見られない。ところがそこに習主席が現れると、みな人が変わったよう