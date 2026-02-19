ほぼ全政党が掲げた看板公約がウヤムヤになる可能性も……週プレNEWS

食料品の消費税ゼロは悲願?「国民会議」で検討を加速か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。
  • ほぼ全政党が掲げた「食料品の消費税ゼロ」の公約が実現するか注目される
  • 高市早苗首相は「ゼロにするには国民会議で議論しなければいけない」と発言
  • 舛添要一氏は、報告書がまとまるのは早くて年末だと指摘する
