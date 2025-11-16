ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 月亭方正、松本人志に「落語やってください」とお願い スタジオ総ツ… 月亭方正（山崎邦正） 松本人志 エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース 月亭方正、松本人志に「落語やってください」とお願い スタジオ総ツッコミ 2025年11月16日 13時27分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 月亭方正が16日の番組で「DOWNTOWN+」に関する話題に触れた 松本人志と会った際に「落語やってくださいよ！」と言ったという スタジオは「先輩になりたい？」「弟子をとりたい？」と総ツッコミとなった 記事を読む おすすめ記事 中国航空大手3社 日本行きキャンセル無料で対応 渡航自粛受け 2025年11月15日 19時52分 【速報】サッカー日本代表の中村敬斗選手へのストーカー容疑で65歳の自称フリージャーナリストの女逮捕 2025年11月14日 18時9分 22年前の“母子遺体事件”を独自取材 なぜ生まれたばかりの子どもと母親は並んで亡くなっていたのか── 地方紙の片隅に埋もれた、忘れ去られた事件 2025年11月16日 9時0分 「漫画村」星野ロミ氏、前科有りの「生きにくさ」を告白 住居も、銀行口座もハードル高く… 2025年11月14日 19時8分 ストーカー被害の日本代表ＭＦ中村敬斗 容疑者逮捕に心境「限度を超えていた。捕まって良かった」 2025年11月14日 23時16分