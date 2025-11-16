TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。クマ被害のニュースを伝える中で、異例の注意喚起をした。安住アナは番組冒頭「全国的にクマの被害のニュースが続いていますが、今日も大きく報じられているニュースが2つあります」と切り出し、まず群馬・藤岡市の山林で男性が襲われ重傷を負った被害を報道。「6人グループでイノシシ狩りのため山に入っ