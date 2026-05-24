TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が24日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。運動会の「スターターピストル」について語った。番組ではリスナーからの「小学校低学年の頃の私は競技の際に先生が鳴らすピストルの音が何より恐怖でした。大きな音が苦手というのもあったのですが、あの頃の私は先生が鳴らすピストルには実弾が込められていると思っていました」というメ