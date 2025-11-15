テレビ朝日は１５日、現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜・前９時半）の一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役を女優の志田こはく（２１）が務めると発表した。３０日放送の第４０話から出演する。同役を演じていた女優・今森茉耶が今月、２０歳未満飲酒が発覚し降板する事態となっていた。同局は「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』出演者に関するお知らせ」と題して報告。「このたび、１