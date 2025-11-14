「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、立命大４−０東農大北海道」（１４日、神宮球場）来秋ドラフト候補左腕の立命大・有馬伽久投手（３年・愛工大名電）が大会新記録となる１０者連続三振をマークした。六回から２番手で登板。先頭を３球で空振り三振に切ったところから奪三振ショーが始まった。七回も１死からは４者連続で３球三振。相手打線をツーシーム、スライダーで翻弄した。阪神は畑山統括スカウトなど４人態勢