「ヤクルト０−１０阪神」（１２日、神宮球場）阪神の嶋村がプロ初本塁打を放った。２−０の七回２死一塁。西勇の代打で登場し、カウント１−２から広沢の外角への１５２キロを左翼席へ運んだ。神宮では初めてのプレーだったため球場の広さが分からず、「広さとか実際打席に立ったら分からないんで。レフトオーバーぐらいかなと思ってたんすけど、入ってくれてよかったですね」と初々しい返答。続けて「もうほんと割り切っ