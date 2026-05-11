2026年5月8日、日本マクドナルドがハッピーセット「ちいかわ」を期間限定で販売することを発表し、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。日本マクドナルドは、ハッピーセット「ちいかわ」を5月15日（第1弾）と同29日（第2弾）から期間限定で販売することを発表。ラインナップは全8種類で、ちいかわやハチワレ、うさぎたちがマクドナルドのクルーやマネージャー風の制服を着用した3Dフィギュアのペンシルトッパーとして登場する