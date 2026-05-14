「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）新人がしぶとい打撃で逆転勝利を呼び込んだ。ヤクルトは１点を追う八回無死二塁の好機。ドラフト６位・石井（ＮＴＴ東日本）が「自分のスイングをすることに集中して」と、桐敷から右中間に同点の適時二塁打を放った。８日に１軍に初昇格し３戦目の先発出場。１０打席目でプロ初安打初打点をマークした。当初から定評があった守備力はもちろん、打力も高評価していた池山監督が、